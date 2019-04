Luftbeobachtung in der Oberpfalz wegen Waldbrandgefahr

Das sonnige Wetter mag uns zwar gefallen und gut tun, aber die Natur leidet sehr darunter. Weil es schon so lange nicht mehr geregnet hat, sind die Wälder so ausgetrocknet, dass in der Oberpfalz hohe Waldbrandgefahr gilt.

Wegen der derzeitigen Wetterlage und der damit bestehenden großen Waldbrandgefahr wird im Einvernehmen mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg, Außenstelle Pielenhofen, Donnerstag, den 18.04.2019 bis Dienstag, den 23.04.2019 die Waldbrandluft-beobachtung besonders gefährdeter Gebiete in der Oberpfalz wie folgt angeordnet: Oberpfalz Mitte, Oberpfalz Nord, Oberpfalz Ost und Oberpfalz West.

Wir waren auch schon einmal bei der Luftbeobachtung dabei:

Stützpunkt Schmidgaden

Flugzeiten: ca. 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr und ca. 18.00 Uhr – 19.00 Uhr

Flugroute Oberpfalz-Mitte:

Flugplatz Schmidgaden – Wolfsbach – Hausen – Illschwang – Kleinfalz – Irlbach – Weiherhammer – Oberviechtach – Rötz – Bruck i.d.OPf. – Klardorf – Neukirchen – Flugplatz Schmidgaden

Stützpunkt Regenstauf – Oberhub

Flugzeiten: am 18.04.; 20.04. und 22.04. bis 23.04.2019 jeweils ca. 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr und ca. 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Flugroute Oberpfalz-West:

Flugplatz Regenstauf (Oberhub) – Parsberg – Dietkirchen – Pettenhofen – Neumarkt i.d.OPf. – Berching – Dietfurt – Riedenburg – Kelheim – Bad Abbach – Obertraubling – Flugplatz Regenstauf

Stützpunkt Neumarkt i.d. Opf.

Flugzeiten: am 19.04. und 21.04.2019 jeweils ca. 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr und ca. 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Flugroute Oberpfalz-West:

Flugplatz Neumarkt i.d.Opf. – Berching – Dietfurt – Riedenburg – Kelheim – Bad Abbach – Obertraubling – Regenstauf – Parsberg – Dietkirchen – Pettenhofen – Flugplatz Neumarkt i.d.Opf.

Stützpunkt Weiden-Latsch

Flugzeiten: ca. 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr und ca. 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Flugroute Oberpfalz-Nord:

Start: Flugplatz Weiden-Latsch – Moosbach – Plößberg – Rosall – Wernersreuth – Kemnath – Pressath – Flugplatz Weiden-Latsch

Stützpunkt Cham-Janahof

Flugzeiten: ca. 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr und ca. 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Flugroute Oberpfalz-Ost:

Flugplatz Cham-Janahof – Nittenau – Maxhütte-Haidhof – bis A 93 – Scheuchenberg (Wörth a.d. Donau) – Falkenstein – Bad Kötzting – Kaitersberg – Lam – Furth im Wald – Cham – Janahof (Landung)

Die Bevölkerung wird dringend gebeten, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen.

Sollten Sie Fragen hierzu haben wenden Sie sich bitte an:

Flugbereitschaftsleiter für die Oberpfalz:

Herr Naber, Handy-Nr.: 01605247528

Regierung der Oberpfalz:

Herr Nunhofer, Handy-Nr.: 01733519898

Genauere Informationen über die verschiedenen Stufen der Waldbrandgefahr finden Sie beim:

Deutschen Wetterdienst

Die Wetterstationen der Oberpfalz:

Tirschenreuth-Lodermühl

Weiden

Amberg-Unterammersricht

Oberviechtach

Kümmersbruck

Waldmünchen

Schwandorf-Ettmannsdorf

Freystadt-Oberndorf

Parsberg-Eglwang

Regensburg