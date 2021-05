Lohstadt/Kelheim: Vereinsheim aufgebrochen – keine Beute

Am Mittwochnachmittag ist ein bislang unbekannter Täter in das Vereinsheim in Lohstadt bei Kelheim eingebrochen. Er verschwand aber wieder ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 19.03.2021, 12:00 Uhr, bis 19.05.2021, 16:30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter eine Scheibe an einem Vereinsheim im Pfalzgrafenweg 20 im Kelheimer Ortsteil Lohstadt ein und brach zudem das angebrachte Vorhängeschloss auf.

Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 450 Euro. Entwendet wurde aus dem Vereinsheim jedoch nichts.

Die Polizeiinspektion Kelheim führt nun Ermittlungen u.a. wegen eines Diebstahlsdeliktes durch und bittet Zeugen, sich unter der 09441/5042-0 mit der PI Kelheim in Verbindung zu setzen.

PI Kelheim/MB