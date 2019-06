Lohstadt: Böschung neben Gleisen brannte

Am Mittwoch, 19.06. gegen 13:00 Uhr rückte eine Streife der Polizei Kelheim zu einem Kleinbrand in Lohstadt, Zum Rosengarten aus. Dort war am Bahndamm neben den Gleisen Gras und Gestrüpp auf einer Fläche von ca. 4m² in Brand geraten.

Die Feuerwehren Kelheim, Lohstadt und Lengfeld hatten das Feuer schnell gelöscht. Die Brandursache dürfte mit der anhaltenden Hitze und Trockenheit zusammenhängen. Eventuell kam es bei einem bremsenden Zug zu Funkenflug. Eine Straftat kann ausgeschlossen werden.

Pressemitteilung PI Kelheim