LKA-Prozess: Oberlandesgericht lässt Ex-Spitzel als Nebenkläger zu

Nächtliche Brände in Bayern – Verletzte und hoher Sachschaden Bei mehreren Bränden in ganz Bayern wurden teilweise Menschen verletzt. Auch im Landkreis Regensburg brannte es am frühen Mittwochmorgen. Hier erlitt nach ersten Meldungen …

Burglengenfeld: Ermittlungserfolg nach Einbruch in Geschäft für Tierbedarf Nach einem Einbruch im Juli 2017 in ein Ladengeschäft für Tierbedarf an der Regensburger Straße gelang es der Kripo Amberg nun im Nachgang einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Der …

