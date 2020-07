Liveübertragung: Abschied von Georg Ratzinger

Georg Ratzinger, der ältere Bruder des emeritierten Papst Benedikt XVI. ist am Mittwoch in Regensburg gestorben. In den vergangenen Jahren hatte er seinen Bruder regelmäßig in Rom besucht. Der nächste Besuch sollte im März sein, doch zuerst kam die Corona-Krise dazwischen, dann hatte sich sein Gesundheitszustand verschlechtert. Für ein letztes Treffen ist deshalb der emeritierte Papst vor zwei Wochen nach Regensburg geflogen.

Zwei Wochen nach dem Besuch seines jüngeren Bruders ist Georg Ratzinger am 1. Juli 2020 gestorben. Die Totenvesper und das Pontifikalrequiem aus dem Regensburger Dom werden bei uns live im TVA Programm und im Livestream übertragen.