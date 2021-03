Live ab 12:30 Uhr: Markus Söder zum harten Oster-Lockdown

Wie werden die gestrigen Bund-Länder-Beschlüsse in Bayern umgesetzt? Wird es im Freistaat noch härtere Regelungen geben? Markus Söder ist für seinen harten Kurs im Corona-Lockdown bekannt, somit wäre es denkbar, dass Bayern noch einen drauf legt. Am Vormittag will sich das bayerische Kabinett beraten. In einer Pressekonferenz live ab 12:30 Uhr werden die Ergebnisse präsentiert.

