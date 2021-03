Lichtaktion auch in Regensburg: Das Donau-Einkaufszentrum leuchtet rot

Verwaiste Innenstädte mit leerstehenden Läden, geschlossene Restaurants und verriegelte Theater: Dies könnte bald bitte Realität werden. Mit der Initiative „Das Leben gehört ins Zentrum“ fordert ein breites Bündnis großer Einzelhändler die Wiedereröffnung der Geschäfte zum 8. März. Um deutlich zu machen, welche Flächen in den Innenstädten bei einem andauernden Lockdown von Schließung bedroht sind, lassen die Händler ihre Schaufenster in rotem Licht erstrahlen.





Auch das Donau-Einkaufszentrum in Regensburg beteiligt sich an der Aktion.

„Die Schließung der Geschäfte im monatelangen Lockdown bringt viele vorher erfolgreiche Unternehmen in eine ernste Notlage. Unsere Mietpartner haben gut gewirtschaftet und für ihre Kunden und Mitarbeiter überzeugende Hygienekonzepte entwickelt, aber irgendwann sind alle Rücklagen aufgebraucht und die versprochenen staatlichen Finanzhilfen kommen nur schleppend oder gar nicht an. Im Donau-Einkaufszentrum arbeiten insgesamt rund 1.500 Beschäftigte. Weitere tausende Arbeitsplätze bei unseren Partnern aus Handwerk und Dienstleistung sind ebenfalls von einem lebendigen Einzelhandel abhängig. Wir haben in Deutschland vielerorts noch eine Einkaufskultur in den Städten. Dazu gehören neben uns als Einkaufszentrum und Forum der Region natürlich auch die Geschäfte, Gastronomie, Kunst und Kultur. Wenn all das in unseren Innenstädten verloren geht, ist das von Dauer. Eine Wiederbelebung ist dann nicht mehr möglich.“ – Thomas Zink, Geschäftsführer