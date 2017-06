Nach der Grundsteinlegung im Oktober 2016 sind die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Patientenhauses für 2018 geplant. Mit insgesamt 18 Wohneinheiten sowie einem großzügigen Gemeinschaftsraum, in dem sich Patienten und Angehörige austauschen und gegenseitig unterstützen können, belaufen sich die Baukosten auf 4,5 Millionen Euro.

In der Zuwendung der Deutschen Fernsehlotterie in Höhe von 300.000 Euro sieht Professor Dr. Reinhard Andreesen auch eine bedeutsame Auszeichnung für das ausschließlich durch Spenden finanzierte Patientenhaus: „Von der Deutschen Fernsehlotterie in dieser Höhe unterstützt zu werden bedeutet für uns nicht nur einen weiteren entscheidenden Baustein, sondern auch eine große Anerkennung unseres Vorhabens. Es ermöglicht uns, über die bayerischen Landesgrenzen hinaus dieses einzigartige Projekt und die Idee dahinter bekannt zu machen. Denn eines weiß man heute mit Gewissheit: Das Medikament Zuneigung ist ein wichtiger Teil der Behandlung.“

Die Deutsche Fernsehlotterie unterstützt seit 1956 soziale Projekte in ganz Deutschland. In Kooperation mit der Stiftung Deutsches Hilfswerk konnten bisher mehr als 8.000 Projekte gefördert werden. Eines davon ist nun das Patientenhaus der Leukämiehilfe Ostbayern.

PM/MB