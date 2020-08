Lebensmittelwarnung: Eier aus Freilandhaltung zurückgerufen – bei Real verkauft

Wegen einer möglichen «Umweltkontaminierung» werden bestimmte bei Real und Hit verkaufte Eier zurückgerufen. Betroffen sind Sechser- und Zehnerpackungen der Sorte «Freilandhaltung für mehr Tierschutz».

Auf den Eiern sind die Nummern 1-DE-0355091 oder 1-DE-0363561 aufgedruckt.

Die Eier wurden in Filialen in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen bis zum 1. August verkauft, wie es am Mittwoch auf dem Portal «lebensmittelwarnung.de» des Bundesamts für Verbraucherschutz hieß.

Die betroffenen Eier haben laut einem Sprecher des NRW-Landesumweltamts ein Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum 20. August.

Bei einer Eigenkontrolle des Produzenten Goertz aus Niederkrüchten bei Viersen am Niederrhein sei eine Überschreitung des zugelassenen Höchstgehalts von Dioxinen und dioxinähnlichen PCBs in den Eiern festgestellt worden. Diese Stoffe kämen in der Umwelt vor und könnten von Hühnern in Freilandhaltung beim Picken aufgenommen werden.

dpa