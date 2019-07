Lauterhofen: Acht Kilo Drogen im Auto

Acht Kilogramm Drogen haben Polizisten in einem Wagen auf der Autobahn 6 in der Oberpfalz sichergestellt. Der 21 Jahre alte Beifahrer habe mehrere Joints bei sich gehabt, teilten die Beamten am Montag mit.

Bei der Durchsuchung des Autos am Freitag bei Lauterhofen (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) entdeckten sie in Taschen, Tüten und Koffern weitere Drogen, die insgesamt rund acht Kilogramm auf die Waage brachten. Um was für Substanzen es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit. Den 41 Jahre alten Fahrer und seinen Beifahrer schickte ein Richter in Untersuchungshaft.

dpa

Der Polizeibericht:

Im Rahmen der Schleierfahndung kontrollierten Polizeibeamte am Freitag, 05.07.2019, in den Nachmittagsstunden auf der BAB 6, auf Höhe der Autobahnausfahrt Alfeld, einen Pkw mit serbischen Kennzeichen. Die Beamten hatten den richtigen Spürsinn, als bei der Durchsuchung von Fahrzeug und Insassen eine nicht unerhebliche Menge an Betäubungsmitteln zum Vorschein kam.

Der Beifahrer des Pkw Audi hatte zunächst mehrere Joints bei sich. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges summierten sich die illegalen Substanzen, die in Taschen, Tüten und Koffern mitgeführt wurden. Die Täter hatten sich keine große Mühe gegeben, die Substanzen ideenreichen zu verstecken. Die Drogen wurden in den genannten Behältnissen offen im Fahrzeug mitgeführt.

Das geschätzte Gesamtgewicht der verbotenen Rauschmittel betrug am Ende der Kontrolle rund 8 Kilogramm.

Der 21-jährige Beifahrer und der 41-jährige Fahrer wurden festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Es erging gegen beide jeweils Haftbefehl. Sie wurden am 06.07.2019 in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt die Ermittlungen hierzu.