Laut Medienberichten werden Robin Urban, Daniel Schöpf und Andre Luge in der kommenden Saison nicht mehr für den SSV Jahn Regensburg auflaufen. Das bestätigte der Geschäftsführer Profifußball Christian Keller der „Donau-Post“. Gleichzeitig kündigte Keller weitere 4-5 Verstärkungen an. Darunter sollen auch zweitliga erfahrene Spieler sein. Die Trainersuche habe aber in den nächsten Tagen oberste Priorität.

