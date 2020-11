Lappersdorf: Campingkocher explodiert in Wohnung – Fenster aus Mauer gerissen

Am Montagabend ist ein Camping-Gaskocher in einer Wohnung in Lappersdorf im Landkreis Regensburg explodiert. Bei der Verpuffung wurde das Fenster aus der Mauer gerissen und drei Personen leicht verletzt.

Der Polizeibericht:

Am Montagabend gegen 20.15 Uhr kam es in der obersten Wohnung eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses in der Pielmühlerstraße in 93138 Lappersdorf zu einem Brand. Bei der fehlerhaften Benutzung eines Campinggaskochers innerhalb der Wohnung kam es zuerst zum Brand und dann zu einer Verpuffung. Dabei wurde ein Fenster aus der Verankerung gelöst und fiel auf die Straße. Die dort geparkten Fahrzeuge wurden nur durch die Splitter leicht verkratzt.

Der Gesamtschaden am Gebäude und Wohnung sowie der Fahrzeuge wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Zwei Anwesende in der Wohnung und ein Anwohner wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und konnten auch wieder aus der ärztlichen Versorgung entlassen werden.Aufgrund des Einsatzgeschehens waren etwa hundert Rettungskräfte vor Ort.

Die Löscharbeiten waren schnell erledigt, die fehlende Fensterscheibe wurde verschalt. Die Anwohner hatten während des Einsatzes ihre Wohnung verlassen und haben diese zwischenzeitlich wieder betreten. Lediglich die Wohnung des Brandleiders ist heute nicht mehr benutzbar – er wird bei Freunden unterkommen.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Regensburg übernommen.

PP Oberpfalz / MB