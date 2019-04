Lappersdorf: 20.000 Euro Schaden durch Topf auf Herd

Im Ortsteil Hainsacker kam es am Donnerstagabend, 11.04.2019 zu einem kleinen Feuer in einer Küche in einem Wohnhaus im Krintalweg.

Ein Bewohner kam aufgrund der starken Rauchentwicklung zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Im Haus entstand durch die starke Verrußung ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Aufgrund der ersten polizeilichen Erkenntnisse war ein Topf auf einem Herd der Auslöser.

Die genauen Umstände sind nun Teil der polizeilichen Ermittlungsarbeit der PI Regenstauf.

Pressemitteilung PI Regenstauf