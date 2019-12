Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn kam am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus dem südlichen Landkreis Kelheim zwischen den Anschlussstellen Hausen und Abensberg in Richtung Holledau ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke.

Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9000 €.

PM