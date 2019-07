Langquaid: 19-jähriger bei Schlägerei verletzt

Ein klärendes Gespräch zwischen zwei 19-jährigen eskalierte am Freitagabend! Einer der beiden ist mit mehreren Freunden zu dem Gespräch gekommen und hat mit diesen auf den anderen 19-jährigen eingeschlagen.

Hier die Pressemitteilung der Polizei:

Am späten Freitagabend verabredeten sich zwei 19 Jährige am Netto-Parkplatz in Langquaid zu einer Aussprache. Hintergrund ist eine längere Streitigkeit zwischen den Beiden. Einer der Heranwachsenden kam jedoch mit mehreren Freunden zu dem Treffen. Diese schlugen gemeinschaftlich auf den anderen ein. Auch traten sie gegen den Pkw des jungen Mannes und beschädigten diesen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1000,00 Euro. Als ein Passant hinzukam, liefen die Schläger davon. Zwei der Täter konnten bislang ermittelt werden. Der Geschädigte musste mit dem Rettungsdienst ins Uniklinikum Regensburg verbracht werden.

Wenig später wurde der Polizei bekannt, dass sich der Vater und der Bruder des Geschädigten eigeninitiativ auf die Suche nach den weiteren bislang unbekannten Tätern machten. Der Bruder führte hierbei eine Schreckschusswaffe in einem Holster offen sichtbar mit. Er war jedoch im Besitz des kleinen Waffenscheins. Im Hinblick auf die vorherige Körperverletzung wurde die Schreckschusswaffe allerdings von den Beamten zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Kelheim geführt. Zeugen der Körperverletzung, sowie Personen, welche Hinweise auf die weiteren bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich unter 09441/5042-0 zu melden.