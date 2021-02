Bayern: Landtags-Grüne fordern von Söder Stufenplan für Corona-Öffnungen

Die Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder

Ministerpräsident Markus Söder hat am 12. Februar bereits seine 9. Regierungserklärung zur Corona-Pandemie gehalten. Hier können Sie die Rede in voller Länge nochmals sehen.

Unter anderem ist Söder auf die Corona-Grenzkontrollen eingegangen und hat diese als Entscheidende Schutzmaßnahme bezeichnet. Der Freistaat bietet die Übernahme von Kita-Gebühren auch im März an. Eltern, die ihre Kinder nach den Kita-Öffnungen am 22. Februar nicht in die Einrichtungen bringen, werden laut Söder auch im März die Gebühren erstattet bekommen. Eltern, die skeptisch seien, könnten also frei entscheiden, so Söder in seiner Regierungserklärung.

Zur Stimmung der Menschen in der Krise sagte Söder am Freitag:

Alle sind wir am Limit, das ganze Land, wir hier vielleicht auch.

dpa/MF