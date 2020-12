Landratsamt Regensburg Mitarbeiter schnüren 109 Weihnachtspakete

Bereits zum siebten Mal unterstützt das Personal des Landratsamtes Regensburg die Johanniter Weihnachtstrucker, eine Aktion für bedürftige Menschen in Osteuropa. 109 Päckchen – gefüllt mit Grundnahrungsmitteln, Zahnbürsten, Zahnpasta, Duschgel und Handcreme sowie einer Kleinigkeit für Kinder konnten die Johanniter gestern (15.12.) im Landratsamt entgegennehmen.

„In einer schwierigen Zeit trifft es häufig die Menschen, die ohnehin bereits in einer angespannten Lebenssituation sind. Deshalb war es mir gerade in diesem Jahr so wichtig, die Aktion Weihnachtstrucker wieder zu unterstützen.“ Tanja Schweiger, FW, Landrätin des Landkreises Regensburg