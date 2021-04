Landratsamt Regensburg: Digitaler Girls`Day/Boys`Day mit bundesweiter Beteiligung

Am 22. April fand der erste digitale Girls` Day/Boys` Day statt – ein bundesweiter Aktionstag zur Lebens- und Zukunftsplanung für Schülerinnen und Schüler. Junge Menschen aus ganz Deutschland nutzten von ihren PCs zu Hause aus die Gelegenheit, um spannende Berufe kennenzulernen, die das Landratsamt Regensburg anbietet, und in denen sie noch unterrepräsentiert sind. Die digitale Veranstaltung wurde mit „Cisco Webex-Meetings“ als Basisplattform umgesetzt, die auch im virtuellen Bürgerbüro des Landratsamtes in verschiedenen Fachbereichen, wie der Gleichstellungsstelle genutzt wird.

Zum digitalen Girls`Day lud das Webteam der EDV-Abteilung ein und präsentierte eindrucksvoll, wie Webauftritte konzipiert, gestaltet und administriert werden. Die Schülerinnen – überwiegend aus dem Landkreis Regensburg – nutzen die Gelegenheit, um mit den Fachkräften ins Gespräch zu kommen und selbst aktiv zu werden.

Der Boys`Day wurde durch das neue digitale Format vor allem von Schülern aus ganz Deutschland besucht. Alle drei Angebote erfreuten sich großer Resonanz. Im Bereich Suchtprävention erhielten Schüler einen Überblick über die Tätigkeiten und Aufgaben der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen am Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Regensburg. Anhand ausgewählter präventiver Übungen aus der Praxis erhielten die Teilnehmer Einblicke in Arbeitsweisen, Methoden und Planung von Präventionsveranstaltungen.

Als weitere Tätigkeitsfelder für künftige Sozialpädagogen präsentierte sich die Integrationsstelle am Landratsamt, die Menschen mit Migrationshintergrund in allen Bereichen des täglichen Lebens unterstützt, fördert, berät und begleitet. Darüber hinaus erhielten die Schüler Einblicke in das Tätigkeitsfeld der Jugendsozialarbeit an Schulen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes Regensburg freuten sich über den Austausch und die rege Beteiligung. Und auch die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises und Organisatorin des Digitalen Girls`Day/Boys`Day, Silvia Siegler, zog zufrieden Bilanz: „Das neue digitale Format hat die Beteiligung von jungen Menschen aus ganz Deutschland ermöglicht und Interesse am Landkreis Regensburg über die Grenzen von Bayern hinaus geweckt. Mein besonderer Dank gilt meinen Kolleginnen und Kollegen, die mit großem Engagement ihre Arbeitsbereiche präsentiert und einen wichtigen Beitrag für eine klischeefreie Berufswahl geleistet haben.“

