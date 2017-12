Landkreis Tirschenreuth: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle – Zeugen gesucht

Am Samstag um 22.35 Uhr wurde in der Fischbacher Straße ein 38-jähriger Mercedesfahrer aus Schierling einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass die an …

Am Samstag um 22.35 Uhr wurde in der Fischbacher Straße ein 38-jähriger Mercedesfahrer aus Schierling einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass die an …

Maxhütte-Haidhof: Bei Fahrzeugkontrolle Vielzahl von Straftaten aufgedeckt Am Samstag um 22.35 Uhr wurde in der Fischbacher Straße ein 38-jähriger Mercedesfahrer aus Schierling einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass die an …

Maxhütte-Haidhof: Bei Fahrzeugkontrolle Vielzahl von Straftaten aufgedeckt Am Samstag um 22.35 Uhr wurde in der Fischbacher Straße ein 38-jähriger Mercedesfahrer aus Schierling einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass die an …

Maxhütte-Haidhof: Bei Fahrzeugkontrolle Vielzahl von Straftaten aufgedeckt Am Samstag um 22.35 Uhr wurde in der Fischbacher Straße ein 38-jähriger Mercedesfahrer aus Schierling einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass die an …

Polizei: Bayern will Gesichtserkennung als Fahndungsmaßnahme ausweiten Immer mehr Tatverdächtige werden in Bayern durch biometrische Gesichtserkennung ermittelt – und künftig könnten es noch mehr werden. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) …

Polizei: Bayern will Gesichtserkennung als Fahndungsmaßnahme ausweiten Immer mehr Tatverdächtige werden in Bayern durch biometrische Gesichtserkennung ermittelt – und künftig könnten es noch mehr werden. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) …

Polizei: Bayern will Gesichtserkennung als Fahndungsmaßnahme ausweiten Immer mehr Tatverdächtige werden in Bayern durch biometrische Gesichtserkennung ermittelt – und künftig könnten es noch mehr werden. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) …