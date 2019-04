Landkreis Straubing-Bogen: Vier Personen von wildem Rehbock angegriffen

Am Montag sind insgsamt vier Personen von einem wildem Rehbock angegriffen und nicht unerheblich verletzt worden.

Zugetragen haben sich die ersten beiden gemeldeten Vorfälle einmal gegen 12.30 Uhr und ein zweites Mal gegen 16.00 Uhr im Bereich Konzell-Streifenau und Konzell-Rettenbach auf dem dortigen Radlweg. Der Rehbock griff die Personen unvermittelt an und fügte ihnen Risswunden an den Beinen zu.

Der Rehbock trug eine gelbe Ohrmarke, was aber nicht bedeutet, dass er von einer Privatperson gehalten wird. Diese Ohrmarken bekommen Rehkitze, die vor einer Wiesen-Mahd aus dem Gefahrenbereich genommen werden. Die Ohrmarkenfarbe wechselt jährlich. In den am Montag vorgefallenen Situationen trug der Rehbock eine gelbe Marke.