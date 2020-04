Landkreis Straubing-Bogen: Maschinenhalle niedergebrannt

Bei einem Feuer im Landkreis Straubing-Bogen ist eine Maschinenhalle vollständig niedergebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein Wohnhaus und ein Nebengebäude verhindern, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte.

Der Sachschaden wird nach Angaben der Ermittler auf 100 000 bis 300 000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand in Kleinlintach am Montagabend kam, sei noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Personen wurden nicht verletzt.

dpa

Der Polizeibericht

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am 27.04.2020, gegen 22:00 Uhr eine Maschinenhalle in Kleinlintach in Brand.

Das Feuer weitete sich zum Vollbrand aus, in dessen Folge die Maschinenhalle vollständig niederbrannte. Die eingesetzten Wehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus und andere Nebengebäude verhindern.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen sechsstelligen Eurobetrag. Durch das Feuer wurden keine Personen geschädigt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Die Sachbearbeitung wurde durch die Kriminalpolizei Straubing übernommen.

Foto: Symbolbild