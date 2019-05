Landkreis Straubing-Bogen: Hoher Sachschaden bei Brand

Bei einem Brand in einer Produktionshalle zur Nudelherstellung in Stallwang wurden zwei Person verletzt und es entstand hoher Sachschaden.

Der Polizeibericht:

Am Donnerstag, 30.05.2019, gegen 04.30 h, brach in einer ca. 150 qm großen Produktionshalle zur Nudelherstellung in einem 300 l Fett-Kessel, welcher zum Vorkochen der Nudeln verwendet wird, ein Brand aus. Durch den Brand wurde der Kessel völlig zerstört sowie die Produktionshalle erheblich beschädigt.

Bei dem Versuch, den Brand zu löschen, erlitten der 59-jährige Eigentümer sowie eine 47-jährige Mitarbeiterin eine Rauchgasvergiftung und mussten mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Die 47-jährige Mitarbeiterin konnten zwischenzeitlich das Krankenhaus wieder verlassen.

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 350.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit nicht geklärt, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Kriminaldauerdienst der KPI Straubing übernommen.

Polizeimeldung