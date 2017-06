In einem Freizeitpark in Grün (Lkr. Straubing-Bogen) stürzte am gestrigen Freitagmittag ein 4-jähriger Bub vom Einstieg eines Rutschenturms etwa 3 m in die Tiefe. Der Junge schlug mit dem Kopf auf dem Betonpflaster auf. Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Deggendorf geflogen werden.

Foto: Symbolbild

pm/LS