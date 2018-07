Landkreis Schwandorf: Vermisster 52-Jähriger wurde gefunden

Die Polizeiinspektion Schwandorf hat in den vergangenen Stunden nach einem Vermissten gesucht. Der 52-Jährige ist aber mittlerweile wieder aufgetaucht.

Die Mitteilung der Polizei:

Aufgrund der durchgeführten Presseveröffentlichung in den sozialen Medien und im Rundfunk meldete sich gegen 15.00 Uhr ein aufmerksamer Autofahrer, der den Presseaufruf im Radio gehört hat. Dieser gab an, den gesuchten Pkw in Wackersdorf gesehen zu haben. Der Hörer fuhr hinter dem gesuchten BMW her und gab über Telefon den Standort des Fahrzeuges durch. Eingesetzten Streifenfahrzeugen gelang es schließlich, den Pkw in Wackersdorf auf einem Parkplatz anzuhalten. Der Fahrer wurde daraufhin zur Dienststelle der PI Schwandorf gebracht. Über die weitere Vorgehensweise wird noch entschieden.

PM/MF