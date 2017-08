Landkreis Schwandorf: Tödlicher Badeunfall

+++UPDATE: Die Vermisste konnte durch Hinweise aus der Bevölkerung am Mittwoch unversehrt im Stadtgebiet von Schwandorf angetroffen werden. +++ Die Polizeiinspektion Schwandorf …

Schwandorf: 71-Jährige wird vermisst – Suche erfolgreich +++UPDATE: Die Vermisste konnte durch Hinweise aus der Bevölkerung am Mittwoch unversehrt im Stadtgebiet von Schwandorf angetroffen werden. +++ Die Polizeiinspektion Schwandorf …

Nach dem Überfall auf ein Schmuckgeschäft im oberpfälzischen Amberg ist ein dritter Mann vorläufig festgenommen worden. Die drei Verdächtigen sollen am Dienstag einem Richter …

Nach Raubüberfall auf Juwelier: Dritter Verdächtiger festgenommen Nach dem Überfall auf ein Schmuckgeschäft im oberpfälzischen Amberg ist ein dritter Mann vorläufig festgenommen worden. Die drei Verdächtigen sollen am Dienstag einem Richter …

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sieht eine besorgniserregende Entwicklung bei Extremismus und Terrorismus. Die Konfrontationsbereitschaft in allen Bereichen nehme …

Bayern: Halbjahresbericht zu Extremismus und Terrorismus vorgestellt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sieht eine besorgniserregende Entwicklung bei Extremismus und Terrorismus. Die Konfrontationsbereitschaft in allen Bereichen nehme …

Zwei verletzte Personen und etwa 300.000 Euro entstandener Sachschaden sind die Bilanz eines Brandes am Sonntagabend im Amberger Stadtteil Gailoh Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr …

Amberg: Blitzschlag und Brand – Zwei Personen verletzt Zwei verletzte Personen und etwa 300.000 Euro entstandener Sachschaden sind die Bilanz eines Brandes am Sonntagabend im Amberger Stadtteil Gailoh Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr …

