Landkreis Regensburg: Zweites PCR-Testzentrum öffnet am 3. Mai

Der Landkreis Regensburg eröffnet ein zweites PCR-Testzentrum. Eingerichtet wird es in den Sporthallen des Tennisclubs Neutraubling. Ab kommenden Montag, 3. Mai, können dort montags bis samstags täglich bis zu 200 PCR-Tests durchgeführt werden. Betreiber auch des zweiten Landkreis-Testzentrums ist der BRK-Kreisverband Regensburg.

Wie beim Testzentrum am Landratsamt kommen auch wieder Tests mittels Gurgellösung zum Einsatz. Notwendig ist ebenso eine vorherige Terminvereinbarung, diese erfolgt – wie beim Testzentrum am Landratsamt auch – über die Homepage des Landkreises unter https://www.landkreis-regensburg.de/unser-landkreis/aktuelles/coronavirus/corona-testzentrum/. Das neue Testzentrum in Neutraubling ist nicht als Drive-In-Station konzipiert, die zu testenden Personen durchlaufen das Testzentrum also zu Fuß. Vor Ort stehen ausreichende Parkmöglichkeiten zur Verfügung, das Testzentrum ist zudem auch mit dem ÖPNV gut erreichbar.

Die Auswertung der PCR-Tests erfolgt durch die Firma Synlab Labordienstleistungen, das Testergebnis liegt nach etwa 24 bis 48 Stunden vor und wird der Testperson entweder über die Corona-Warn App, über eine App von Synlab oder auf Anforderung per E-Mail mitgeteilt. Bei einem Positivbefund nimmt das Gesundheitsamt Regensburg Kontakt mit der Testperson auf, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Das neue Testzentrum ist telefonisch erreichbar unter 0941 4009 133, oder per E-Mail: testzentrum@lra-regensburg.de; die Anschrift lautet Moosgrabenstraße 10, 93073 Neutraubling.

Hier die Öffnungszeiten

KW 18:

3. und 8. Mai: 9 – 17 Uhr

4. bis 7. Mai: 8 – 16 Uhr

KW19:

10. – 12. Mai, 14. Mai: 8 – 16 Uhr

15. Mai: 9 – 17 Uhr

Ab KW 20:

Mo – Sa: jeweils 8 – 16 Uhr

Kein Testbetrieb an gesetzlichen Feiertagen.

pm/MS