Landkreis Regensburg: Tolle Aktionen in den Osterferien – Plätze sichern!

Die Osterferien stehen bevor. Das bunte Ferienprogramm des Landkreises Regensburg bietet zahlreiche Möglichkeiten, die freie Zeit erlebnisreich zu gestalten.

Bei folgenden Freizeitaktionen sind noch Plätze frei:

„Spaß garantiert“ heißt es beim Erlebnistag mit Höhenkick am 13. April in Neueglofsheim beim Baumklettern, Abseilen und Abenteuerspielen. Der Kurs ist für Jugendliche ab zwölf Jahren, dauert circa sechs Stunden und kostet fünf Euro.

Ob HipHop, Streetdance oder Discodance – der Kurs „Moderne Tanzformen“ in Neutraubling richtet sich an alle, die Freude am Tanzen und an der Musik haben. Der Kurs findet vom 15. bis 18. April in Neutraubling statt. Die Gruppe I ist für Sieben- bis Zehnjährige, die Gruppe II für Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren. Er findet täglich vormittags statt und dauert rund 1 ½ Stunden. Die Kosten betragen zehn Euro.

Für alle Kinder und Jugendliche von acht bis zwölf Jahren, die wissen wollen, wo die Kreuzspinne wohnt oder wie der Biber seine Burg baut, bietet das Naturkundemuseum die Möglichkeit, am 16. April nachmittags selbst einmal mit Forscherutensilien, Quizbogen und Rätselkarte die Lebensweise und Bautätigkeiten ausgewählter Tiere zu erkunden. Die Kosten dafür betragen fünf Euro.

Wer mehr über den Regensburger Dom erfahren will und über sieben Jahre alt ist, kann an der Führung durch die Kathedrale am 16. April teilnehmen. Die Führung dauert rund eine Stunde und findet am Nachmittag statt. Die Kosten betragen zwei Euro.

Leckere Ostertiere werden am 17. und 18. April in Wörth a.d.Do. gebacken. Teilnehmen können alle Kinder von acht bis zwölf Jahren. Der Kurs dauert täglich drei Stunden am Vormittag. Und die Kosten belaufen sich auf 15 Euro. Selbstverständlich dürfen die Kunstwerke dann auch mit nach Hause genommen werden.

Am 24. April können Kinder und Jugendliche ab acht Jahren an einer Tagesfahrt zum Further Drachen teilnehmen. Am Vormittag setzt sich der gigantische Drache in Bewegung. Entspannt wird dann nachmittags im Aqacur beim Schwimmen. Die Kosten betragen 17 Euro.

Der Graffiti-Workshop in Lappersdorf am 25. und 26. April für Jugendliche ab 13 Jahren bietet die Gelegenheit, vieles über das Skizzenerstellen und den Aufbau eines Styles, die Technik und den Umgang mit Dosen und die Umsetzung von der Skizze zum Bild zu erfahren. Der Workshop dauert täglich sechs Stunden und kostet 25 Euro.

Kontakt: Anmeldung und weitere Informationen zum Ferienprogramm 2019 beim Kreisjugendamt- Jugendarbeit. Ansprechpartner: Peter Weigl, Telefon: 0941 4009-239 sowie Angela Wildgans, 0941 4009-451, oder per E-Mail an: jugendarbeit@lra-regensburg.de.