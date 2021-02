Landkreis Regensburg: THW-Ortsverband Wörth an der Donau baut Impfzentren auf

Verschiedene Kommunen im Landkreis Regensburg sollen eigene Impfzentren bekommen. Und um das zu realisieren, packt das Technische Hilfswerk mit an. Laut einer Mitteilung der THW Regionalstelle Straubing unterstützt der Ortsverband Wörth an der Donau verschiedene Kommunen im Landkreis Regensburg beim Aufbau. Am Samstag (20.2.) wurde das erste solche Impfzentrum in der Turnhalle der Grundschule Barbing eingerichtet. Und zwar mit der BRK-Bereitschaft Neutraubling-Barbing sowie Vertretern der Kommune. Noch im Laufe dieser Woche sollen weitere Impfzentren folgen.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Landkreis Regensburg mitgeteilt, dass sich auch jüngere Menschen mit chronischen Vorerkrankungen für eine Corona-Impfung anmelden können. Der Freistaat Bayern will die Impfkapazität bis April deutlich erhöhen.

Die Mitteilung des THW

Auf Anfrage des Landkreises Regensburg unterstützt der THW Ortsverband Wörth an der Donau verschiedene Kommunen im Landkreis beim Aufbau eines eigenen kommunalen Impfzentrums direkt vor Ort. Zuvor wurde vor ein paar Wochen bei den über 80jährigen Seniorinnen und Senioren im Landkreis das Interesse an einer Corona-Schutzimpfung angefragt, um das Nötige für den Aufbau eines gemeindlichen Impfzentrums in die Wege leiten zu können. Schon an diesen Vorgesprächen war der THW Fachberater beteiligt. Am Samstag, 20.02.2021 wurde nun das erste Impfzentrum der Gemeinde Barbing in der Turnhalle der Grundschule in Barbing zusammen mit der BRK Bereitschaft Neutraubling-Barbing und Vertretern der Kommune eingerichtet. Hierzu wurden zwei Mastertents in der Turnhalle aufgestellt, um zwei Impfräume voneinander abzutrennen. Außerdem wurde die Stromversorgung und Beleuchtung des Impfzentrums sichergestellt. Die Zusammenarbeit zwischen THW und BRK sowie den anderen Zuständigen, wie Schulhausmeister und Verwaltungsangestellten der Kommune funktionierte tadellos und einwandfrei. Im Laufe dieser Woche werden weitere Impfzentren in anderen Kommunen des Landkreises Regensburg durch den THW Ortsverband Wörth aufgebaut werden.

Pressemitteilung/MF