Landkreis Regensburg: Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums zwischen den Feiertagen

Das Corona-Testzentrum des Landkreises Regensburg hat an Heiligabend, 24. Dezember, und Silvester, 31. Dezember, von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am 25. Dezember und am 1. Januar 2021 ist das Testzentrum geschlossen.

Testen lassen können sich, wie bisher auch, alle Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger nach vorheriger Terminbuchung. Das Testzentrum am südlichen Besucherparkplatz des Landratsamtes, Altmühlstraße 3 in Regensburg, ist in erster Linie für die Testung von Personen vorgesehen, die keine Krankheitssymptome haben. Seit dem 4. November wird in einem täglichen Zeitkorridor von 12 bis 14 Uhr auch eine Testung von leicht symptomatischen Personen angeboten. In dieser Zeit ist dann auch eine Ärztin/ein Arzt anwesend.

Weitere Informationen sind auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-regensburg.de/Corona zu finden.

Landratsamt Regensburg/MB