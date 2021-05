Landkreis Regensburg: Knapp 39 Prozent haben Erstimpfung erhalten

Der Landkreis Regensburg informiert über den aktuellen Impfstatus. Seit Ostern wurden mehr als 31.000 Impfungen in den Haus- und Facharztpraxen gespritzt. Insgesamt haben knapp 39 Prozent der Landkreisbürger eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten.

Im Landkreis Regensburg wurden (Stand 17.05.2021, 11.30 Uhr) bislang 96.456 Impfdosen verabreicht. 21.385 Personen sind vollständig geimpft (11,00 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landkreises).

75.071 Personen haben mindestens eine Impfdosis erhalten (38,61 Prozent). Von den 96.456 Impfungen wurden 31.521 in Hausarztpraxen verimpft, dies entspricht einem Anteil von 32,7 Prozent.

„Mein großer Dank gilt allen Hausärztinnen und Hausärzten, ebenso allen Fachärztinnen und Fachärzten, die mit großem Engagement die Impfkampagne im Landkreis Regensburg unterstützen. Nur so konnten seit Ostern nun bereits über 31.000 Impfungen in den Praxen vorgenommen werden und wird es möglich sein, dass wir in Kürze die 100.000ste Erstimpfung im Landkreis haben werden.“ – Tanja Schweiger, Landrätin