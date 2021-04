Landkreis Regensburg: Kfz-Zulassungsstelle am Montag geschlossen

Die Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises Regensburg ist morgen (12.04.) den ganzen Tag über geschlossen. Grund ist ein Software-Update, wegen dem die Führerscheinstelle dann eine Woche später, am 19. April, geschlossen ist.

Aufgrund eines umfangreichen Updates der Anwendersoftware der Straßenverkehrsbehörde im Landkreis Regensburg ist die Kfz-Zulassungsstelle am 12. April 2021 ganztags geschlossen. Die Führerscheinstelle hingegen hat an diesem Tag vollumfänglich und ohne Einschränkungen zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet. Die Führerscheinstelle ist dann am Montag, 19. April 2021, aufgrund des Updates ganztags geschlossen. Die Kfz-Zulassungsstelle hat an diesem Tag dagegen vollumfänglich und ohne Einschränkungen zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet.

Alle Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, diese Einschränkungen im Betrieb bei ihren Besuchsplanungen zu berücksichtigen.

Telefonisch erreichbar ist die Kfz-Zulassungsstelle unter 0941 4009-390 und -392; darüber hinaus können über die Webseite des Landkreises www.landkreis-regensburg.de, Bürgerservice, Kfz-Zulassungsstelle online Termine vereinbart werden. Die Führerscheinstelle hat die Rufnummer 0941 4009-432.

