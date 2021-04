Landkreis Regensburg: Impfquote steigt auf 22,3 Prozent

Im Landkreis Regensburg wurden bislang (Stand 23.04.2021, 13.40 Uhr) 58.130 Impfdosen verabreicht. 14.742 Personen sind vollständig geimpft (7,58 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landkreises). 43.388 Personen haben mindestens eine Impfdosis erhalten (22,32 Prozent). Von den 58.130 Impfungen wurden 8.824 in Hausarztpraxen verimpft. In den vier Impfzentren des Landkreises können – soweit die entsprechenden Impfstoffmengen verfügbar sind – täglich etwa 1000 Impfungen durchgeführt werden. Dazu kommen Sonderimpfaktionen, wie etwa am letzten Wochenende in den Impfzentren Schierling, Hemau und Wörth a.d.Donau.

Die Impfkampagne im Landkreis konzentriert sich derzeit schwerpunktmäßig auf die Priorisierungsgruppe 2. Dort wurden bisher etwa 50 Prozent der zu dieser Gruppe gehörenden Personen erstgeimpft. Grundsätzlich gilt, dass die gelieferten Impfstoffe zeitnah verimpft werden, und dass auch bei Terminnachrückern die Priorisierung beachtet wird.

Darüber hinaus möchte die für die Impfzentren zuständige Koordinierungsstelle des Bayerischen Roten Kreuzes auf einige wichtige Punkte aufmerksam machen, die Anlass für viele Anrufe sind und daher helfen können, das Telefonaufkommen zu begrenzen und damit auch die Erreichbarkeit der eingerichteten Hotline wieder zu verbessern: