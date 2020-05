Landkreis Regensburg: „Heldenbrotzeit“ für das Corona-Hotline-Team

„Das Team hat es sich verdient!“, unterstreicht Ulrich Hammerl von der Corona-Hotline am Landratsamt Regensburg. Dass es das Team der Corona-Hotline am Landratsamt Regensburg verdient hat, für die bis zu 800 geführten Beratungsgespräche am Tag gewürdigt zu werden, sieht Radio Charivari genauso und spendierte dem Hotline-Team am Donnerstag, 30.04.2020, eine „Heldenbrotzeit“. Mit der Aktion „Heldenbrotzeit“ sagt der regionale Radiosender „DANKE!“ an die vielen Tausend Helden an der Corona-Front in Regensburg, Niederbayern und der Oberpfalz.

Das binnen weniger Tage rekrutierte Corona-Beratungsteam besteht aus zwei Beamten vom Staatlichen Vermessungsamt Regensburg, einem Lehrer des Ortenburg Gymnasiums Oberviechtach und fünf Auszubildenden der Stadt Regensburg. In Zeiten der Pandemie ein krisenfester Schulterschluss von Stadt und Landkreis Regensburg sowie Regierung der Oberpfalz – „der sich trotz der sich ständig ändernden Situation sehr gut eingeschwungen hat“, lobt Landrätin Tanja Schweiger.