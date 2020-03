Landkreis Regensburg: Fünfter Corona-Fall – Schulschließung in Lappersdorf

Wie heute Nachmittag bekannt wurde, hat sich ein Kind aus dem Gymnasium Lappersdorf mit dem Coronavirus infiziert. Gesundheitsamt und Schulleitung haben entschieden, die Schule vom 11. bis einschließlich 23.03.2020 vorsorglich zu schließen. Alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrerinnen und Lehrer werden gebeten, zu Hause zu bleiben. Die Schulschließung ist mit dem Kultus- sowie Gesundheitsministerium abgestimmt. Der Gesundheitszustand des Kindes ist gut. Das Gesundheitsamt hat alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet.

Wegen der anstehenden Abiturprüfungen befindet sich die Schulleitung des Gymnasiums im Austausch mit dem Kultusministerium. Die Schülerinnen und Schüler der Q12 werden von der Schulleitung über das weitere Vorgehen informiert.

Fünfter Cornavirus-Fall im Landkreis

Es gibt einen fünften bestätigten Coronavirus-Fall im Landkreis Regensburg. Es handelt sich um einen 20jährigen Mann aus dem Gemeindebereich Barbing, der während des Aufenthaltes in einem Risikogebiet Symptome eines leichten grippalen Infekts zeigte. Seit seiner Rückkehr in den Landkreis befindet er sich zusammen mit anderen Familienmitgliedern, die allesamt einen negativen Test aufwiesen, in häuslicher Quarantäne. Aktuell sind sowohl der Erkrankte als auch die engen Kontaktpersonen symptomfrei.

Das Gesundheitsamt Regensburg hat alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet.

Informationen zum Coronavirus sind online auf der Homepage des Landkreises Regensburg unter https://www.landkreis-regensburg.de/corona/ abrufbar. Dort finden Sie auch den aktuellen Stand zu Coronavirusinfektionen in Bayern, aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirken und Landkreisen.

Pressemitteilungen Landkreis Regensburg