Landkreis Regensburg: Frau landet mit ihrem Auto im Bach

Am Montag, 09.04.2018, gegen 20.45 Uhr, befuhr eine 59-jährige Frau mit ihrem Pkw, VW Golf, die Staatsstraße 2145, von Sulzbach her kommend in Richtung Unterlichtenwald. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau unmittelbar vor Ortsbeginn in Unterlichtenwald nach links von der Fahrbahn ab und aufs Bankett. Sie schleuderte ca. 50 Meter durch ein Feld und kam in einem Bachbett, unmittelbar vor der Brücke, zum Stehen.

Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungsdienstfahrzeug in ein Regensburger Krankenhaus verbracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Unterlichtenwald und Altenthann unterstützten mit ca. 20 Einsatzkräften die polizeilichen Aufgaben durch Ausleuchtung der Unfallstelle und auch bei den erforderlichen Verkehrsmaßnahmen. Der Gesamtunfallschaden dürfte sich auf rund 4.000 Euro belaufen. Der verunfallte Pkw war nicht mehr fahrbereit, er musste abgeschleppt werden.

PM/MF