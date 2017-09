Landkreis Regensburg: Die schönsten Fotos haben schwer beeindruckt

Nach dem Willen der Regensburger CSU-Stadtratsfraktion soll sich in der Stadt etwas tun, was die traditionsreiche Dult angeht. Konkret fordert die Fraktion, die Dult solle wieder …

Nach dem Willen der Regensburger CSU-Stadtratsfraktion soll sich in der Stadt etwas tun, was die traditionsreiche Dult angeht. Konkret fordert die Fraktion, die Dult solle wieder …

CSU-Fraktion: Regensburger Dult soll attraktiver für Familien werden Nach dem Willen der Regensburger CSU-Stadtratsfraktion soll sich in der Stadt etwas tun, was die traditionsreiche Dult angeht. Konkret fordert die Fraktion, die Dult solle wieder …

CSU-Fraktion: Regensburger Dult soll attraktiver für Familien werden Nach dem Willen der Regensburger CSU-Stadtratsfraktion soll sich in der Stadt etwas tun, was die traditionsreiche Dult angeht. Konkret fordert die Fraktion, die Dult solle wieder …

CSU-Fraktion: Regensburger Dult soll attraktiver für Familien werden Nach dem Willen der Regensburger CSU-Stadtratsfraktion soll sich in der Stadt etwas tun, was die traditionsreiche Dult angeht. Konkret fordert die Fraktion, die Dult solle wieder …