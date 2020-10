Landkreis Regensburg: Das ist der aktuelle Stand zu Infektionsfällen an Schulen

Wie das Landratsamt Regensburg mitteilt, ist wegen eines aufgetretenen Corona-Infektionsfalls eine Schule von Quarantänemaßnahmen betroffen. Eine Klasse mit elf Schülern sowie vier Lehr- und Betreuungskräften des Beruflichen Schulzentrums Regensburger Land befindet sich in Quarantäne. Die Maßnahme ist bis einschließlich 19. Oktober vorgesehen. Das Gesundheitsamt, habe alle notwendigen Schritte in die Wege geleitet, so das Landratsamt in seiner Mitteilung.

Foto: Symbolbild

pm/LS