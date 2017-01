Es war Mitte September als ein etwa 50-60-jähriger Mann in vier Pfarrhöfen in verschiedenen Gemeinden im südlichen und östlichen Landkreis Regensburg vorsprach. Er täuschte eine finanzielle Notlage durch einen Todesfall in der Familie vor. Außerdem gab er an, seit kurzem erst in dem Ort zu wohnen. Er bat um Geld, das er auch wieder zurückzahlen werde. Hierbei gab er immer verschiedene Namen, existierende Adressen in den jeweiligen Gemeinden sowie Handynummern von fremden Personen an.