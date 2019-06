Landkreis Regensburg: Brand einer Halle in Wörth an der Donau

Aufgrund von Funkenflug durch Schleifarbeiten brach in einer Fabrikationshalle im Gewerbepark Wörth a. d. Donau/Wiesent ein Brand aus. Der entstandene Schaden beträgt nach ersten Erkenntnissen mehrere 100.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am heutigen Dienstag (25.06.2019), gegen 14.40 Uhr führte ein Arbeiter in einer Fabrikationshalle für Fahrzeuge Schleifarbeiten mit einem Winkelschleifer durch. Dabei wurde durch den Funkenflug ein auf dem Boden liegender, mit Nitroverdünnung getränkter Lappen in Brand gesetzt. Sofort eingeleitete Löschversuche misslangen, so dass im weiteren Verlauf auch ein Gebinde mit Nitroverdünnung in Brand geriet. Durch anwesende Arbeiter misslang auch ein Löschversuch mit Feuerlöschern. Das Feuer breitete sich rasend schnell über weite Teile der ca. 50 x 25 Meter großen Halle aus.

Zur rund halbstündigen Brandbekämpfung waren über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Wörth a. d. Donau, Wiesent, Pfatter, Bach a. d. Donau, Kruckenberg, Kiefenholz, Oberachdorf und Neutraubling eingesetzt.

Mehrere Rettungsdienstfahrzeuge waren ebenfalls vor Ort. Glücklicherweise wurde aber niemand verletzt.

Bei dem Brand kam es zu einer so starken Rauchentwicklung, dass über die Einsatzzentrale der Polizei entsprechende Warnmeldungen an die Einwohner der westlich vom Brandort gelegenen Gemeinden initiiert wurden.

Die Polizeiinspektion Wörth a. d. Donau hat die weiteren Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen.

