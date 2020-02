Landkreis Regensburg: Bis zu 45 Prozent Heizungstauschprämie – Infoabend am 18.02.20

Seit Anfang des Jahres gibt es eine Förderung für den Austausch von Ölkesseln. Diese beträgt bis zu 45 Prozent. Der Landkreis Regensburg veranstaltet am Dienstag, den 18. Februar 2020 einen Informationsabend zu diesem Thema.

Hausbesitzer können seit 1. Januar 2020 von einer verstärkten staatlichen Förderung zur energetischen Gebäudesanierung und für den Austausch alter Ölheizungen profitieren. Das Klimaschutzmanagement des Landkreises Regensburg bietet deshalb in Kooperation mit C.A.R.M.E.N. e. V. und der Energieagentur Regensburg e. V. am Dienstag, 18. Februar, 18 bis 20 Uhr, einen Infoabend „Wohngebäude sanieren – Erneuerbare Energien nutzen!“ an. Veranstaltungsort ist der große Sitzungssaal des Landratsamtes Regensburg. Der Eintritt ist frei.

Die Bundesregierung hat das bundesweite Ziel definiert, im Zeitraum 2020 bis 2030 die Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich um über 40 Prozent zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde ab 1. Januar 2020 die staatliche Förderung zur energetischen Gebäudesanierung und dem Austausch alter Heizungen umfassend verbessert. Zum Beispiel wird der Austausch von Ölkesseln mit einer Prämie bis zu 45 Prozent gefördert.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich am 18. Februar bei den Fachexperten Information und Unterstützung holen, um ihr Wohngebäude fit für die Zukunft zu machen. Nach der Begrüßung durch Landrätin Tanja Schweiger folgen Fachvorträge zu den Themen Energetische Gebäudesanierung, Referent Tobias Doblinger, C.A.R.M.E.N. e. V., Heizen mit Erneuerbaren Energien, Referent Sebastian Zirngibl, Energieagentur Regensburg e. V. und Nutzung und Speicherung von Sonnenenergie, Referent Clemens Garnhartner, C.A.R.M.E.N. e. V..

Aus organisatorischen Gründen bittet das Sachgebiet Wirtschaftsförderung, Energie und Klimaschutz um Anmeldung bis Freitag, 14. Februar 2020, per E-Mail an wirtschaft@lra-regensburg.de oder telefonisch unter 0941 4009-603.

Pressemitteilung Landkreis Regensburg