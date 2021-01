Landkreis Regensburg: Bereits 2 529 Menschen gegen Corona geimpft

Im Landkreis Regensburg wurden mit Stand 15. Januar 2021 insgesamt 2 529 Menschen gegen das Corona Virus geimpft, davon 1 607 Bewohner und Mitarbeiter in den Alten- und Pflegeeinrichtungen. Nächste Woche startet in vielen Einrichtungen bereits die Runde der Zweitimpfungen, ferner werden in den wegen Corona Ausbrüchen bisher noch nicht angefahrenen Heimen die Erstimpfungen komplettiert. Mitte Februar sind die impfwilligen Bewohner und Mitarbeiter der Alten- und Pflegeeinrichtungen dann voraussichtlich komplett durchgeimpft.

Parallel zu den Terminen im Impfzentrum in der Altmühlstraße und in Schierling werden dann die Bewohner in Einrichtungen wie „betreutes Wohnen“, Tagespflegen und Behindertenwerkstätten mit den mobilen Impfteams besucht. Für die „halbwegs Mobilen über 80-jährigen“ in den Gemeinden wird nach Auskunft von Dr. Andreas Piberger, Ärztlichen Koordinator der Impfzentren im Landkreis, gerade an einem Modell gearbeitet, mit den mobilen Impfteams in Gemeindeeinrichtungen vor Ort Sammeltermine für die Senioren anzubieten. Aufgrund der zunehmend besseren und regelmäßigeren Versorgung mit Impfstoffen sei die Planung inzwischen leichter möglich, so dass laut Dr. Piberger mit einem Start der „Gemeindebesuche“ Mitte/Ende Februar gerechnet werden kann.

Die Impfung der ebenfalls in der ersten Priorisierungsgruppe gelisteten Mitarbeiter im Gesundheitswesen (Pflegepersonal, Medizinische Fachangestellte, Ärzte in Praxen mit hohem Infektionsrisiko, Notärzte, ambulantes Pflegepersonal) erfolgt ab dem 20. Januar 2021 in den Impfzentren in der Altmühlstraße und in Schierling. Eine Abfrage der entsprechenden Gruppen ist in Planung. In den Kliniken des Landkreises konnten bisher 78 Impfungen in der Kreisklinik Wörth durchgeführt werden, in der Klinik Donaustauf bereits 134 Impfungen, jeweils bei priorisiertem Personal. Es ist mit einer kompletten Durchimpfung der berechtigten Mitarbeiter der beiden Kliniken in den nächsten sechs Wochen zu rechnen. Die Kliniken der Stadt Regensburg wurden im Rahmen der „Nachbarschaftshilfe“ mit insgesamt

