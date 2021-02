Landkreis Kelheim: Zweitimpfungen in Pflegeheimen fast abgeschlossen

Im Landkreis Kelheim sind die Impfungen in Alten- und Pflegeheimen fast abgeschlossen. Bis voraussichtlich Ende nächster Woche sollen diese vollständig durchgeführt worden sein, so das Landratsamt Kelheim. Im nächsten Schritt werden dann priorisierte Personen geimpft, die nur noch eingeschränkt mobil sind.

Das Landratsamt Kelheim möchte darauf hinweisen, dass die mobilen Impfteams des Kelheimer Impfzentrums die Durchführung von Corona-Schutzimpfungen in allen priorisierten Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen des Landkreises voraussichtlich bis Ende nächster Woche abgeschlossen haben wird. Dies betrifft sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen.

Es ist beabsichtigt, im nächsten Schritt priorisierte Personen zu impfen, die aufgrund eingeschränkter Mobilität auch mit Unterstützung nicht in der Lage sind, eine Impfung im Impfzentrum Kelheim in Anspruch zu nehmen. Das Kelheimer Impfzentrum erarbeitet derzeit ein Konzept, um immobilen, aktuell impfberechtigten Personen eine Impfung in ihrer Privatwohnung zu ermöglichen. Erste Impfungen in Privatwohnungen konnten bereits verabreicht werden.

Eine Impfung in der eigenen Wohnung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn

transportabler und individuell geeigneter Impfstoff zur Verfügung steht (nicht alle Präparate sind für alle Personen geeignet und transportfähig), betroffene Personen nach den Vorgaben des Bundes und der Ständigen Impfkommission impfberechtigt sind, keine medizinischen Gründe gegen die Impfung sprechen (z.B. bei aktueller Krankheit oder erst kürzlich auskurierter COVID-Infektion), eine Impfung im Impfzentrum aus zwingenden Gründen ausscheidet, eine Impfung durch mobile Teams organisatorisch umsetzbar ist (z.B. bei mehreren betroffenen Haushalten in örtlicher Nähe zu einander) und unter Berücksichtigung der bereits eingegangenen Voranmeldungen.

Die vorgenannten Gründe stellen lediglich eine Orientierungshilfe dar. Die endgültige Entscheidung über eine Impfung in der Privatwohnung trifft das Impfzentrum Kelheim auf Grundlage der jeweils bestehenden Sach- und Rechtslage sowie der Umstände des Einzelfalls. Das Impfzentrum nimmt hierzu Kontakt mit den Betroffenen auf und stimmt im gemeinsamen Austausch das genaue Vorgehen ab.

Hinweise:

Eine Impfung in Privathaushalten kommt aufgrund arzneimittel- und infektionsschutzrechtlicher Bestimmungen momentan nur mit dem Impfstoffpräparat Biontech/Pfizer in Betracht. Ein Transport verabreichungsfertiger Einzeldosen ist nach Angabe des Herstellers in engen Grenzen möglich, allerdings nicht amtlich zugelassen. Eine so durchgeführte Impfstoffverabreichung stellt einen so genannten „off label use“ dar, für den der impfende Arzt die persönliche Verantwortung trägt. Personen, die eine Impfung unter diesen Umständen ablehnen, können in ihrer Privatwohnung aktuell leider keine Corona-Schutzimpfung erhalten.

Personen, die bereits eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht haben, sollen nach aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission erst sechs Monate nach überstandener Infektion geimpft werden und können daher bis zum Ablauf dieser Frist ebenfalls nicht geimpft werden.

Landratsamt Kelheim/MB