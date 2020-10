Landkreis Kelheim: Zwei weitere Corona-Infektionen

Das Landratsamt des Landkreises Kelheim berichtet über die aktuelle Corona-Lage im Landkreis. Nachdem am Montag 15 neue Corona-Fälle gemeldet wurden, waren es am Dienstag nur zwei neue Erkrankungen. Das Landratsamt hat auch wieder eine Übersicht der Fälle in den einzelnen Gemeinden veröffentlicht. In Bad Abbach treten derzeit mit 8 Fällen die meisten Corona-Erkrankungen auf. Insgesamt gibt es im gesamten Landkreis 37 Fälle. Das Robert-Koch-Institut hatte die 7-Tage-Inzidenz am 20.10. um 0:00 Uhr mit 24,4 angegeben.

Eine Übersicht der Zahlen aus ganz Ostbayern finden Sie hier.

Aktive Fälle im Landkreis Kelheim: 37 (Verteilung auf die Gemeinden siehe Tabelle).

Es gibt 1.832 Kontaktpersonen, davon sind 730 positive Fälle (+ 2 im Vergleich zum Vortag) registriert.

659 Personen wurden seit Bekanntwerden des ersten Falls im Landkreis Kelheim am 09.03.2020 aus der häuslichen Quarantäne entlassen und gelten damit als genesen.

(Stand: Ablauf 19.10.2020 16 Uhr, Quelle: Gesundheitsamt Kelheim).

Fallzahlen nach Bundesland und Landkreis finden Sie auf dem COVID-19-Dashboard des Robert-Koch-Instituts unter

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/

