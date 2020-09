Landkreis Kelheim: Zwei neue Corona-Fälle

Das Landratsamt des Landkreises Kelheim informiert über die aktuelle Corona-Lage. So sind im Landkreis derzeit 19 Menschen an COVID-19 erkrankt, gelten also als sogenannte aktive Fälle. Im Vergleich zum Vortag sind zwei weitere Corona-Fälle hinzugekommen. Seit Beginn der Infektionen gab es im Landkreis 665 Fälle, mittlerweile sind jedoch 612 Menschen wieder gesund. Der Landkreis hat noch eine Tabelle mit der aktuellen Verteilung der Corona-Fälle angefügt. Die meisten Fälle gibt es in Bad Abbach (6), Abensberg und Kelheim (jeweils 4).

Die Mitteilung aus dem Landkreis

Die aktiven Corona-Fälle im Landkreis Kelheim belaufen sich auf insgesamt 19 (Verteilung auf die Gemeinden siehe Tabelle).

Es gibt 1.479 Kontaktpersonen, davon sind 665 positive Fälle (+ 2 im Vergleich zum Vortag) registriert.

612 Personen wurden seit Bekanntwerden des ersten Falls im Landkreis Kelheim am 09.03.2020 aus der häuslichen Quarantäne entlassen und gelten damit als genesen.

(Stand: Ablauf 23.09.2020 16 Uhr, Quelle: Gesundheitsamt Kelheim).

Fallzahlen nach Bundesland und Landkreis finden Sie auf dem COVID-19-Dashboard des Robert-Koch-Instituts unter

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/

Pressemitteilung/MF