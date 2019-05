Landkreis Kelheim: Wucher bei Schlüsseldienst – Polizei warnt

Die Polizei in Kelheim warnt vor unseriösen Schlüsseldienst-Anbietern. In einem aktuellen Fall hat ein Landkreisbewohner eine Rechnung über 1.500 Euro präsentiert bekommen, welche auch sofort per EC-Karte beglichen werden sollte. Zunächst war aber ein weitaus niedrigerer Preis vereinbart gewesen. Die Polizei rät, auf regionale Dienste zurückzugreifen und überhöhte Forderungen nicht sofort zu zahlen.

Die Mitteilung der Polizei:

An einem vergangenen Sonntag benötigte ein Kelheimer Landkreisbewohner die Dienste eines Schlüsseldienstes, da ihm die Türe ins Schloss gefallen war und der Schlüssel innen steckte.

Nach einer Google-Suche wählte der Mann eine 0800-Nummer und bestellte dort einen Schlüsseldienst. Zwei Männer kamen schließlich mit einem alten Pkw Opel-Avant. Zunächst wurde ein Fix-Preis von 420€ vereinbart. Jedoch schafften die Männer es nicht, die Türe mit ihren dubiosen Methoden zu öffnen. Folglich sollte das Schloss aufgebohrt und ausgetauscht werden. Hierfür wurden 89€ je 15 Minuten Arbeitszeit veranschlagt. Schließlich legte der Schlüsseldienst eine Rechnung über 1500€ vor. Der Betrag musste dann unmittelbar vor Ort per EC-Karte bezahlt werden.

Der Schlüsseldienst und der Vermittler wurden bereits mehrmals einschlägig auffällig. Schlüsseldienste aus Nordrhein-Westfalen, deren Telefonnummern online gefunden werden, sind daher mit Vorsicht zu genießen. Betroffene sollten versuchen auf regionale Schlüsseldienste zurückzugreifen und auch hier bei derart hohen Forderungen nicht sofort zu bezahlen. Im Zweifelsfall sollte man sich eine Rechnung ausstellen lassen oder die Polizei kontaktieren.

