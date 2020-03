Landkreis Kelheim sucht „Helden des Alltags“

Kennen Sie momentan einen wahren Alltagshelden oder eine Alltagsheldin? Dann geben Sie dem Landratsamt Kelheim Bescheid, denn der Landkreis sucht unter dem Motto „Einsicht, Rücksicht, Zuversicht“ Helden des Alltags.

Die Pressemitteilung des Landratsamtes Kelheim:

Die Corona-Krise stellt uns als Gesellschaft aktuell vor nie dagewesene Herausforderungen. Jeder Einzelne von uns kann durch seinen persönlichen Einsatz enorm Positives bewegen. Jeden Tag leisten viele Menschen bei uns im Landkreis Kelheim Dinge, die nicht selbstverständlich sind und über das Normalmaß weit hinausgehen.

Der Landkreis Kelheim startet daher unter dem Motto „Einsicht, Rücksicht, Zuversicht“ die Kampagne „Helden des Alltages im Landkreis Kelheim gesucht“. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn in Ihrer Umgebung Menschen aktuell Erstaunliches leisten, sei es beruflich oder ehrenamtlich! Der Landkreis Kelheim möchte in einer Serie diese Helden des Alltages besonders würdigen und diesen Alltagshelden in den klassischen und in den sozialen Medien seine Anerkennung geben.

Bitte melden Sie uns Ihre persönliche Alltagsheldin bzw. Alltagshelden! Email: pressestelle@landkreis-kelheim.de bzw. rufen sie uns an: 09441/207-1020 bzw. 1021.