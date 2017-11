Landkreis Kelheim: Sprengkörper im Dürnbucher Forst gefunden.

Bereits am 06.11.17 wurde dem Sprengkommando Ingolstadt Anonym der Fund einer Granate im Dürnbucher Forst in der Nähe von Geibenstetten gemeldet. Der Sprengkörper wurde vom Kampfmittelräumdienst in Augenschein genommen und festgestellt, dass diese vor Ort kontrolliert gesprengt werden muss. Die Granate stammt vermutlich aus dem zweiten Weltkrieg, sie enthält ca. 5 kg Sprengstoff und hat einem Durchmesser von 112 mm. Die Fundstelle wurde in einem Umkreis von 300 Metern abgesperrt. Das Kampfmittel wird in Kürze kontrolliert gesprengt.

