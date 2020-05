Landkreis Kelheim: Schifffahrt steht seit Wochen still – Staatsregierung vermeidet klare Aussagen

Seit 15. März stehen die Schiffe in Kelheim still! Derzeit gibt es auch keine verlässliche Auskunft, wann und unter welchen Voraussetzungen die Schiffe wieder starten dürfen. Landrat Martin Neumeyer hat sich deshalb am Montag mit Renate Schweiger, Inhaberin der Firma Personenschiffsverkehr Josef Schweiger e. K. getroffen.

Nachdem in der Kabinettssitzung vom 5. Mai 2020 zumindest für die Seenschifffahrt der 30. Mai als ein möglicher Termin zum Start der Ausflugsschifffahrt genannt wurde, hatte Renate Schweiger und Ihre Kollegen die Hoffnung am Pfingstwochenende die Anker lichten zu können.

Die Schifffahrtsbetreiber haben daraufhin ein Konzept erstellt, welches die Sicherheit der Mitarbeiter und Gäste gewährleistet. Das Konzept ist angelehnt an die Vorschriften des Einzelhandels und der Gastronomie. Dieses Konzept wurde dem Gesundheits- und Wirtschaftsministerium zugestellt, in der Hoffnung, dass nun zumindest einmal erste Gespräche über eine mögliche Öffnung und die damit verbundenen Auflagen stattfinden könnten.

Diese Erwartung wurde jedoch durch eine E-Mail aus dem Gesundheitsministerium zerschlagen. Der Inhalt der vier Zeilen umfassenden Nachricht ist, dass es im Moment kein Datum gebe, das Problem der Ausflugsschifffahrt aber bekannt sei. „Eine ernüchternde Feststellung für die bayerischen Fahrgastschiffer, wenn man weiß, dass auf Bayerns Flüssen und Seen pro Jahr 6,5 Mio Fahrgäste befördert werden. Da sollte man schon meinen, dass man zumindest mit der Verbandsspitze in Kontakt tritt“, sagt Renate Schweiger.

Laut Renate Schweiger ist die Enttäuschung umso größer, weil bereits die meisten Kollegen aus Berlin, NRW, Niedersachen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Hessen den Betrieb schon wiederaufgenommen haben, oder zumindest feste Termine für den Start haben.

Die Maßnahmen in Bayern treffen bei Renate Schweiger auch deshalb auf Unverständnis, weil rund 80 Prozent der Ausflugsschiffe nichts anderes sind als schwimmende Biergärten und Gasthäuser sind. Und genau für diesen Bereich der Gastronomie gibt es einen festen Fahrplan mit Regeln zur Eröffnung. Die Kelheimer Unternehmerin hat nun den DEHOGA Landesverband um Hilfe gebeten, denn der Großteil der Ausflugsschiffe ist Mitglied im Hotel- und Gaststättenverband. Renate Schweiger kämpft, auch im Namen Ihrer Schifffahrtskollegen, weiter für die Gleichbehandlung aller Gastronomen.

Unterstützt wird Sie dabei von Landrat Martin Neumeyer, welcher sich heute nochmals einen genauen Überblick über die aktuelle Lage verschafft hat. „Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass die wichtige Branche Ausflugschifffahrt schnellstmöglich im wahrsten Sinne des Wortes wieder Fahrt aufnimmt,“ so Landrat Martin Neumeyer.

Pressemitteilung des Landratsamtes Kelheim