Landkreis Kelheim: Saisonstart der Freizeitbusse am 22. Mai – verbessertes Angebot

Am 22. Mai 2021 gehen die Freizeitbusse im Landkreis Kelheim wieder an den Start, coronabedingt zwar etwas später als in den Vorjahren, dafür aber pünktlich zu den Pfingstferien. Bis zum 3. Oktober drehen sie wie gewohnt an allen Wochenenden und Feiertagen ihre Runden durch das Donau- und Altmühltal und entlang der Abens bis ins Hopfenland Hallertau – und ab der neuen Saison sogar bis zu den Isarauen.

Das Freizeitbusangebot wurde optimiert und bietet Einheimischen und Touristen künftig eine durchgehende Verbindung zwischen Kelheim und Mainburg und zudem noch die Möglichkeit, über die Landkreisgrenze hinaus bis nach Freising zu fahren.

Alle Freizeitbusse verkehren entlang der Rad- und Wanderwege, sodass man eine Strecke der Tour ganz entspannt radeln oder wandern und die andere mühelos mit dem Bus zurücklegen kann. Und das ohne den aufwändigen Fahrradträger am Auto montieren zu müssen, denn alle Freizeitbusse führen einen Fahrradanhänger mit sich.

Folgende Freizeitbuslinien nehmen ab dem kommenden Wochenende ihre Fahrt auf:

Freizeitbus-Linie 6010:

Regensburg – Kelheim – Riedenburg – Eichstätt – Dollnstein

Von der Domstadt Regensburg kommend fährt der Freizeitbus durch das traumhaft schöne Donautal bis nach Kelheim mit der hoch über der Stadt thronenden Befreiungshalle. Weiter geht es durch den Naturpark Altmühltal entlang der romantischen Altmühl zu geschichtsträchtigen und malerisch an Jurafelsen geschmiegten Orten, mittelalterlichen Burgen, prachtvollen Barockensembles und dem quer durch den Naturpark verlaufenden Limes bis nach Dollnstein.

Freizeitbus-Linie 6030 (neu):

Kelheim – Weltenburg – Abensberg – Mainburg – Freising

Ausgehend von der alten Herzogstadt Kelheim fährt der Freizeitbus nach Weltenburg zum imposanten Donaudurchbruch in der „Weltenburger Enge“ und dem idyllisch gelegenen Benediktinerkloster. Von da aus geht es weiter zur Ausgrabungsstätte des Römerkastells Abusina und über Abensberg mit dem Kuchlbauer Turm nach Hundertwasser entlang weitläufiger Hopfen- und Spargelfelder bis nach Mainburg. Endpunkt der Tour ist Freising, die älteste Stadt an der Isar.

Ein Tagesticket kostet 5,80 € für Erwachsene und 3,50 € für Kinder. Für Familien gibt es ein Familienticket zum Preis von 15 €. Die Tickets gelten einen Tag lang auf beiden Freizeitbuslinien für beliebig viele Fahrten. Die Fahrradmitnahme ist im Preis inbegriffen.

