Landkreis Kelheim: Rund 81 Prozent der Infizierten sind wieder gesund

Das Landratsamt des Landkreises Kelheim veröffentlicht einen Bericht zur aktuellen Lage zum Coronavirus im Landkreis. Insgesamt sind im Landkreis seit Beginn der Krise 439 positive Fälle registriert worden. 33 Personen sind leider gestorben. Allerdings weis der Landkreis auch darauf hin, dass seit Bekanntwerden des ersten Falls bereits 357 Personen wieder gesund geworden sind, das sind 81 Prozent der bislang Infizierten.

Die weitere Mitteilung des Landkreises

Vorsorglich werden alle Patienten mit corona-verdächtigen Symptomen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, auf das Coronavirus getestet, teilt das Gesundheitsamt mit. So lange aber kein Testergebnis vorliegt, bleibt der Patient in einer isolierten Corona-Station und fließt damit in die Corona-Statistik des Gesundheitsamtes mit ein.

Das Landratsamt Kelheim weist darauf hin, dass es laut Gesundheitsamt aktuell keine bedeutsame Häufung von Fallzahlen im Landkreis Kelheim gibt d. h. die Anzahl der Infizierten ist in keiner der Gemeinden im Landkreis Kelheim signifikant anders.

Erleichterungen der Corona-Maßnahmen des Freistaats Bayern

Eine Übersicht über die schrittweisen Erleichterungen bei den beschlossenen Maßnahmen in der Corona-Pandemie (Allgemeine Ausgangsbeschränkung entfällt, Erleichterungen bei Besuchsverbot in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Altenheimen, maßvolle Öffnung bei Hotellerie und Gastronomie) des Freistaats Bayern ist auf der Homepage der Bayerischen Staatsregierung zu finden: https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-5-mai-2020/

Bayern-Plan Corona-Krise und Wirtschaft (Stand 05.05.2020)

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat auf seiner Homepage wichtige Änderungen bzgl. Dienstleistungs- und Handelsbetrieben, Gastronomiebetriebe und Hotellerie aufgeführt: https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/05/bayern-plan_corona-krise_und_wirtschaft.pdf

Corona-Glossar: Diese Begriffe sollten Sie kennen

Das Landratsamt Kelheim weist nochmal auf das sog. Corona-Glossar mit den wichtigsten Begrifflichkeiten zu der Thematik hin, welches auf der Homepage https://www.landkreis-kelheim.de/amt-service/meldungen/corona-glossar-diese-begriffe-sollten-sie-kennen/ des Landkreises Kelheim zu finden ist.

Aufkleber-Aktion „Einsicht, Rücksicht, Zuversicht“

Die Aufkleber „Einsicht, Rücksicht, Zuversicht“ sind weiterhin in allen Gemeinden und am Landratsamt Kelheim erhältlich. Sie eignen sich zur Auslage im Einzelhandel (Metzgereien, Bäckereien) und in den örtlichen Nahversorgern. Auf Wunsch können die Aufkleber auch gerne vom Landratsamt zugeschickt werden.

Aufkleber-Aktion „Helden des Alltags“

Auch die Aufkleber zu „Helden des Alltags“ sind weiterhin in allen Gemeinden und am Landratsamt Kelheim erhältlich. Sie eignen sich zur Auslage im Einzelhandel (Metzgereien, Bäckereien) und in den örtlichen Nahversorgern. Auf Wunsch können die Aufkleber auch gerne vom Landratsamt zugeschickt werden.

Bürgertelefon: Änderung der Anrufzeiten ab 04.05.2020

Das Landratsamt Kelheim weist darauf hin, dass das Bürgertelefon des Landratsamtes ab 04.05.2020 von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 09441 207 3112 besetzt ist.

Des Weiteren weist das Landratsamt darauf hin, dass die Bayerische Staatsregierung eine Corona-Hotline eingerichtet hat. Die Telefonnummer 089-122 220 ist täglich, auch an den Wochenenden, von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Ihre Gesichtsmaske schützt den Nachbarn.

Mitteilung Landkreis Kelheim